Vaccino Covid, Magrini (Aifa): "Potrebbe servire il richiamo ogni sei mesi"

Bisogna fare subito la terza dose di Vaccino anti Covid, perché protegge dalla variante Omicron, ma sapendo già che "ne servirà un'altra nel 2022, magari tra sei mesi". A dirlo è Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, che intervistato da La Stampa sottolinea che sarebbe razionale l'ipotesi di ridurre da 9 a 6 mesi la validità del Green Pass, "per evitare discrepanze con i tempi previsti per la terza dose".

