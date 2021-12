Vaccino Covid ai bambini, nel Lazio oltre 10mila dosi. D'Amato: 'Nessun evento avverso' (Di domenica 19 dicembre 2021) 'Nel Lazio sono state raggiunte le prime 10mila somministrazioni pediatriche nella fascia 5 - 11 anni, non si è verificato Nessun elemento avverso'. Lo annuncia l'assessore alla sanità del Lazio ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) 'Nelsono state raggiunte le primesomministrazioni pediatriche nella fascia 5 - 11 anni, non si è verificatoelemento'. Lo annuncia l'assessore alla sanità del...

