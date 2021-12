Vaccino covid 2-5 anni, Pfizer studia terza dose per bambini (Di domenica 19 dicembre 2021) Avanza l’ipotesi terza dose per il Vaccino covid che Pfizer sta testando per i bambini della fascia 2-5 anni. Ipotesi terza dose per il Vaccino covid che Pfizer sta testando per i bambini della fascia 2-5 anni e deve valutare una strategia alternativa per centrare l’obiettivo. Nel trial del Vaccino per i bimbi più piccoli, Leggi su 2anews (Di domenica 19 dicembre 2021) Avanza l’ipotesiper ilchesta testando per idella fascia 2-5. Ipotesiper ilchesta testando per idella fascia 2-5e deve valutare una strategia alternativa per centrare l’obiettivo. Nel trial delper i bimbi più piccoli,

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'efficacia del vaccino contro il Covid-19 nei vaccinati da meno di 5 mesi è al 92,7% per la malattia sever… - fattoquotidiano : Il direttore del reparto Terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma: “L’80 per cento di chi arriva da noi in I… - GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - FranKCanale67 : @QLexPipiens C'è anche chi nega che all'inizio abbiano mai detto che il vaccino coprisse al 100%. Ovviamente dirann… - charleshlight : @fraben71 @Agenzia_Ansa Vero. Ma vero anche che tu puoi essere dubbioso sul vaccino contro il Covid. I dati mi semb… -