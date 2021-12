Usa | rapper Drakeo the Ruler morto accoltellato Aveva 28 anni

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilthein ospedale dopo essere statoieri sera nel backstage del festival Once Upon a Time di Los Angeles, dove avrebbe dovuto esibirsi insieme a nomi del calibro di Snoop Dog e 50 Cent. L’artista, 28, il cui vero nome era Darrell Caldwell, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone per motivi ancora da chiarire. “C’è stato un alterco nel backstage – ha spiegato il promotore del festival – Per rispetto verso le persone coinvolte e in coordinamento con le autorità locali, artisti e organizzatori hanno deciso di non andare avanti, quindi il festival è terminato con un’ora di anticipo”. Caldwell era molto apprezzato nella scena rap di LA. Dopo il debutto nel 2015, nel 2017 era stato condannato a 11 mesi per possesso illegale di armi da ...

Paolikkio : @monica603277441 Infatti mohamed è un rapper usa, credo 50 cent - From__Italy : @IlContiAndrea Musicalmente è il peggiore dei rapper. Umanamente vale che accusa chi fa beneficenza. Non siamo gli… - Lemlem241 : RT @YonasTesfam: Siamo al punto che USA e TPLF si fanno “dissing” come due onesti rapper! Uno da del “cattivone” all’altro, mentre l'altro… - YonasTesfam : Siamo al punto che USA e TPLF si fanno “dissing” come due onesti rapper! Uno da del “cattivone” all’altro, mentre l… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa rapper

Adnkronos

Il primo a cantare è Lda che conquista il: voto 8. Il cantante apre il cassetto dedicato a ... Si esibisce nella coreografia e prima del giudizio apre la scatola in cui c'è il plaid checon ...Lil Nas X ha festeggiato nella notte il listone musicale di Barack Obama, perché tra i brani del 2021 che l'ex presidenteha più amato spicca anche la sua Montero. Nel celebrare l'evento ilha rivelato anche di aver contratto il Covid - 19. 'Non sono sicuro di avere la variante Omarion o quella Alicia Keys, ma ...Morto il rapper Drakeo the Ruler durante una rissa nel backstage del festival Once Upon a Time. Il giovane è morto accoltellato: la polizia di Los Angeles ha avviato le indagini. Usa, morto il rapper ...A person with direct knowledge of the incident told The Times Hip-hop artist Drakeo The Ruler was attacked by a group of people at the music festival and later died from his injuries.