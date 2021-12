Usa, “Italy is simply extraordinary”: l’ambasciatrice Zappia lancia la campagna BeIT (Di domenica 19 dicembre 2021) La campagna di nation branding e di promozione del Made in Italy “BeIT”, avviata in tutto il mondo dal ministero degli Esteri, è approdata negli Stati Uniti. L’ha lanciata a New York l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, con un video girato a bordo di uno degli oltre 5000 taxi gialli sui quali sta scorrendo lo spot ufficiale “Italy is simply extraordinary: BeIT”. Il video viene proiettato anche sullo schermo del Nasdaq a Times Square. La campagna “BeIT”, attiva contemporaneamente in 26 Paesi, assume un ruolo chiave negli Stati Uniti, paese con il quale l’Italia ha celebrato nel 2021 i 160 anni di relazioni diplomatiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 19 dicembre 2021) Ladi nation branding e di promozione del Made in”, avviata in tutto il mondo dal ministero degli Esteri, è approdata negli Stati Uniti. L’hata a New Yorkd’Italia negli Stati Uniti Mariangela, con un video girato a bordo di uno degli oltre 5000 taxi gialli sui quali sta scorrendo lo spot ufficiale “is”. Il video viene proiettato anche sullo schermo del Nasdaq a Times Square. La”, attiva contemporaneamente in 26 Paesi, assume un ruolo chiave negli Stati Uniti, paese con il quale l’Italia ha celebrato nel 2021 i 160 anni di relazioni diplomatiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

