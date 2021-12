Usa choc | tre ex generali lanciano l' allarme | ' Nel 2024 rischiamo un colpo di Stato'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tre examericani mettono in guardia sulla possibilità di un nuovo tentativo di golpe alle elezioni dele avvertono: spaccherebbe le forze armate e rischierebbe di far scivolare il paese ...

Tre ex generali americani mettono in guardia sulla possibilità di un nuovo tentativo di golpe alle elezioni del 2024 e avvertono: spaccherebbe le forze armate e rischierebbe di far scivolare il paese ...