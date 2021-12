Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso: ecco chi siederà sul trono (Di domenica 19 dicembre 2021) Stando alle anticipazioni, la conduttrice del dating show avrebbe scelto il nome del prossimo tronista di “Uomini e Donne” Quella circolata di recente è un’indiscrezione che ha destato molto scalpore nei confronti del pubblico della trasmissione condotta dalla De Filippi, in quanto c’è sempre tanta curiosità quando si tratta di scoprire il volto del nuovo L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 19 dicembre 2021) Stando alle anticipazioni, la conduttrice del dating show avrebbe scelto il nome del prossimo tronista di “” Quella circolata di recente è un’indiscrezione che ha destato molto scalpore nei confronti del pubblico della trasmissione condotta dalla De, in quanto c’è sempre tanta curiosità quando si tratta di scoprire il volto del nuovo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

gennaromigliore : Questa notte è stato arrestato il super latitante sardo Graziano Mesina. Come sempre grazie a donne e uomini dei… - Agenzia_Ansa : Il 64,4% dei liberi professionisti sono uomini in Italia, ma avanza la 'quota rosa', secondo Confprofessioni. Nel 2… - GBenamati : Oggi @LuigiTosiani diventa nuovo segretario regionale dell’Emilia Romagna. Col rinnovo dei segretari delle federazi… - xsommoshinigami : RT @martasmkcsv: ho un ottimo gusto in fatto di uomini, infatti mi piacciono le donne - Cvqo7 : @imtheitaliansam Da un lato, ok. Mostrare che certi esempi esistono e poi ragionarci su per capire dov'è il 'marcio… -