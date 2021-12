Una Vita, anticipazioni spagnole: scontro durissimo tra Felipe e Genoveva (Di domenica 19 dicembre 2021) Tra Genoveva e Felipe, durante le prossime puntate di Una Vita, la guerra diventerà molto aspra. In particolare, la Salmeron, che a breve cadrà nella trappola del marito che, con la complicità di Laura, Santiago e Mendez, riuscirà a farle confessare l'omicidio di Marcia, finirà in prigione. La donna, però, si proclamerà sempre innocente e spiegherà di aver detto di aver ucciso la Sampaio solo perché era convinta che Becerra avrebbe giustiziato Felipe. Dopo un piccolo salto temporale, Genoveva continuerà ad impegnarsi per uscire di prigione, mentre ad Acacias saranno tutti convinti che la nobildonna sarà addirittura giustiziata. Tuttavia, le sue macchinazioni avranno successo e la Salmeron riuscirà ad ottenere la grazia, scatenando l'ira di Felipe che andrà in escandescenze durante la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 dicembre 2021) Tra, durante le prossime puntate di Una, la guerra diventerà molto aspra. In particolare, la Salmeron, che a breve cadrà nella trappola del marito che, con la complicità di Laura, Santiago e Mendez, riuscirà a farle confessare l'omicidio di Marcia, finirà in prigione. La donna, però, si proclamerà sempre innocente e spiegherà di aver detto di aver ucciso la Sampaio solo perché era convinta che Becerra avrebbe giustiziato. Dopo un piccolo salto temporale,continuerà ad impegnarsi per uscire di prigione, mentre ad Acacias saranno tutti convinti che la nobildonna sarà addirittura giustiziata. Tuttavia, le sue macchinazioni avranno successo e la Salmeron riuscirà ad ottenere la grazia, scatenando l'ira diche andrà in escandescenze durante la ...

Advertising

matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru: venti #vigilidelfuoco impegnati, anche con team #usar, nelle operazioni di estrazione dei co… - amnestyitalia : Dov'è Ciham? Nove anni fa, quando aveva solo 15 anni, si sono perse le sue tracce. Firma l'appello per chiedere la… - mybluemoons : visto encanto al cinema e mi sono divertita come non mi capitava da una vita la gente potrà anche chiamarlo il brut… - manu_arci : RT @maquelloemario: La morale di #Gomorra è che non esiste futuro per nessuno di loro perché nella vita di un camorrista solo una cosa è ce… -