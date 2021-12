Una sorpresa per i giocatori di Minecraft: vediamo se l’avevate già vista (Di domenica 19 dicembre 2021) C’è una piacevole sorpresa per tutti i videogiocatori di Minecraft, un gioco all’interno dello stesso gioco: scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste. Un utente, come potete notare dal video che trovate pubblicato in questa pagina, ha creare un processore perfettamente funzionante all’interno appunto del popolarissimo videogioco. Un processore funzionante in Minecraft, 19/12/2021 – Computermagazine.itLo ha fatto attraverso i materiali messi a disposizione nel videogame, dando così vita ad una riproduzione gigantesca di un cuore pulsante di un computer. Ogni blocco utilizzato è largo un metro e la creatura che ne è emersa è stata chiamata Chungus 2, acronimo di Computation Humongous Unconventional Number and Graphic Unit 2, e che nella realtà sarebbe grande quanto un intero palazzo. RIPRODOTTO IN ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) C’è una piacevoleper tutti i videodi, un gioco all’interno dello stesso gioco: scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste. Un utente, come potete notare dal video che trovate pubblicato in questa pagina, ha creare un processore perfettamente funzionante all’interno appunto del popolarissimo videogioco. Un processore funzionante in, 19/12/2021 – Computermagazine.itLo ha fatto attraverso i materiali messi a disposizione nel videogame, dando così vita ad una riproduzione gigantesca di un cuore pulsante di un computer. Ogni blocco utilizzato è largo un metro e la creatura che ne è emersa è stata chiamata Chungus 2, acronimo di Computation Humongous Unconventional Number and Graphic Unit 2, e che nella realtà sarebbe grande quanto un intero palazzo. RIPRODOTTO IN ...

