Un Posto al Sole anticipazioni dal 20 al 24 dicembre | tornano Otello e Viola

Le anticipazioni di Un Posto al Sole, inerenti le trame delle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, annunciano il ritorno di tre personaggi più amati dal pubblico italiano. Rossella si godrà la sua vacanza a Bolzano con il dottor Riccardo Crovi, ma una figura misteriosa darà L'articolo proviene da Webmagazine24.

