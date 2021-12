Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Silvia trascorre il Natale da sola? (Di domenica 19 dicembre 2021) Proseguono le vicende di Un Posto al Sole per un’altra settimana. La soap nostrana continua ad appassionare gli spettatori con nuovi colpi di scena, anche a ridosso delle festività natalizie. In onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45, la serie continua ad intrattenere il pubblico da 25 anni. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 dicembre 2021) Proseguono le vicende di Unalper un’altra settimana. La soap nostrana continua ad appassionare gli spettatori con nuovi colpi di scena, anche a ridosso delle festività natalizie. In onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45, la serie continua ad intrattenere il pubblico da 25 anni. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

butterebread : O sole. Ogni grano e albero, ogni tegola e finestra, ti devono l’esistenza. La tua fronte risplende come l’oro, la… - antimsocial : Tutte litigano per il posto centrale per avere visibilità... Sole dopo 10 min in ginocchio con mani in faccia se ne… - Esagerataxxx : Il perché di così tanto astio su questo social ha decisamente preso il primo posto tra le domande esistenziali dell… - mara12394332971 : @maurizio_sole @Libero_official C'è La Verità al suo posto. - linaswag_ : RT @linaswag_: ci pensate che tra 4.5 miliardi di anni tutto quello che si trova sulla terra compreso il posto in cui vi trovate adesso sar… -