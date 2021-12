Un posto al sole | anticipazioni dal 20 al 24 dicembre | il segreto di Riccardo

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova settimana di programmazione di Unalriserverà svolte inattese e molte sorprese ai fan della soap opera partenopea, come annunciano ledal 20 al 24. Innanzitutto, la decisione di Clara di lasciare Patrizio avrà un peso insostenibile sul giovane Giordano che attribuirà la colpa ad Alberto per poi scoprire che anche la sua famiglia ha delle responsabilità. Intanto, Rossella sarà in procinto di partire per Bolzano con, mentre Michele dovrà lasciare Napoli per iniziare il nuovo lavoro a Milano. Dal canto suo, Silvia si renderà conto che per la prima volta passerà le festività natalizie da sola, mentre per Susanna arriverà il giorno dell'esame di magistratura e la ragazza potrà contare sul prezioso sostegno di Niko. La Picardi realizzerà finalmente ...