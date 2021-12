Ultime Notizie Roma del 19-12-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco in studio Corsa contro il tempo per arginare La Rapida diffusione della variante omicron del covid in forte crescita anche in Italia draghi convoca una cabina di regia per il 23 servirà anche a decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure per una Sottosegretario cosa sul tavolo l’obbligo di mascherina all’aperto e la possibilità di chiedere il tampone oltre al pass per eventi o discoteche nel Regno Unito contagi da omicron triplicati in un giorno Torino sconvolta dalla tragedia che si è abbattuta ieri mattina sulla città quando una gru È crollata su un palazzo di 7 piani in via Genova morti troverai di venti 52 54 anni feriti tre passanti è caduta ha fatto una strage e grida disperate di un operaio del cantiere nel video di una passante prosegue il dibattito sulla corsa al Quirinale ...