UFFICIALE – Stretta di De Luca per le feste natalizie: c'è la nuova ordinanza (Di domenica 19 dicembre 2021) Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha firmato un'ordinanza che sarà pubblicata in giornata e riguarda una ulteriore Stretta per quanto riguarda il contrasto dei contagi da Covid-19. Di seguito un'anticipazione dei contenuti: "Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare ...

