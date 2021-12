Turchia-Africa. Così Erdogan vuole guidare il Secondo Mondo (Di domenica 19 dicembre 2021) Il vertice di due giorni sulla partnership Turchia-Africa iniziato venerdì 17 dicembre arriva sulla scia di un forum di affari di alto livello a ottobre che si è concentrato su investimenti e commercio e mentre i rapporti tra Ankara e diversi Paesi Africani crescono sia nei numeri che nella qualità. La prossima fase (già in corso) di questo rapporto in rapida fioritura è la sicurezza, con una schiera di leader Africani che cercano di acquistare hardware militare a prezzi più economici e con meno vincoli, fa notare un articolo di France 24 piuttosto interessato a marcare queste dinamiche. Aspetti che Parigi, orientato a mantenere influenza sulla Françafrique, sente come ragione di competizione con la Turchia, un alleato solo formale – in quanto membro della Nato – contro cui ha avuto modo di dimostrare ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Il vertice di due giorni sulla partnershipiniziato venerdì 17 dicembre arriva sulla scia di un forum di affari di alto livello a ottobre che si è concentrato su investimenti e commercio e mentre i rapporti tra Ankara e diversi Paesini crescono sia nei numeri che nella qualità. La prossima fase (già in corso) di questo rapporto in rapida fioritura è la sicurezza, con una schiera di leaderni che cercano di acquistare hardware militare a prezzi più economici e con meno vincoli, fa notare un articolo di France 24 piuttosto interessato a marcare queste dinamiche. Aspetti che Parigi, orientato a mantenere influenza sulla Françafrique, sente come ragione di competizione con la, un alleato solo formale – in quanto membro della Nato – contro cui ha avuto modo di dimostrare ...

angelopelloni : @RTErdogan Presidente sappiamo con certezza che tutto il bene sincero che facciamo al nostro prossimo è prezioso da… - CatelliRossella : Covid: la Turchia invierà 15 milioni di vaccini in Africa - Africa - ANSA - transnazionale : Covid: la Turchia invierà 15 milioni di vaccini in Africa #spaziotransnazionale informa - transnazionale : La Turchia invierà 15 milioni di vaccini in Africa. L’annuncio del presidente Erdogan #spaziotransnazionale informa - GiulioTerzi : #Turchia accentua la penetrazione in #Africa, facendo leva su Summit con quaranta leaders ospitato da @RTErdogan a… -