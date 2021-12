Tuffi grandi altezze | Qualificazioni Mondiali 2022 | Alessandro De Rose sesto ed Elisa Cosetti ottava ad Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono giorni particolarmente attivi in fatto di eventi sportivi ad Abu. Sono in corso di svolgimento, come è noto, idi nuoto in vasca corta in un contesto che fa parte del cosiddetto festival acquatico. In ciò vi rientra anche la qualificazione aididallea Fukuoka. Giova ricordare che da regolamento i primi otto deidi Gwangju (per gli azzurri è già qualificatoDeche fu quinto) e altri dodici atleti in base alla gara citata (più eventuali due wild card) staccheranno il pass. Nello scenario suggestivo della Yas Island ha preso il via quest’oggi la due-giorni deimenzionata con l’australiana Rhiannan Iffland (190.60) e il rumeno Constantin ...