Tragedia sulle piste da sci di Alagna Valsesia: muore 15enne (Di domenica 19 dicembre 2021) Tragedia sulle piste da sci di Alagna Valsesia: 15enne cade sugli sci: muore in ospedale. Incidente su pista assieme a un maestro. Inutile l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il ragazzo a Novara. Fatale un trauma cranico. Tragedia sulle piste da sci di Alagna Valsesia. Un 15enne è morto all’ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021)da sci dicade sugli sci:in ospedale. Incidente su pista assieme a un maestro. Inutile l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il ragazzo a Novara. Fatale un trauma cranico.da sci di. Unè morto all’ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per

Advertising

TanRiddle2 : La tl è proprio piena di gente sconvolta per l’ennesima tragedia sul lavoro. Poi si offendono pure quando gli si d… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Tragedia sul lavoro a Torino, si cerca di ricostruire le cause che hanno provocato l'incidente mortale - infoitinterno : Gru caduta a Torino, le ipotesi sulle cause della tragedia: “Il braccio inclinato in modo strano” - shineelite2 : RT @fanpage: Tragedia sul lavoro a Torino, si cerca di ricostruire le cause che hanno provocato l'incidente mortale - fanpage : Tragedia sul lavoro a Torino, si cerca di ricostruire le cause che hanno provocato l'incidente mortale -