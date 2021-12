Tragedia a Torino | l’ultima foto sulla gru | chi erano i tre operai che hanno perso la vita

(Di domenica 19 dicembre 2021) Marco (52), Roberto (54) e Filippo (20) sono le vittime del drammatico incidente sul lavoro: dai viaggi con le famiglie alla passione per la bicicletta, fino al selfie insieme il giorno prima del crollo. «I cantieri non possono diventare il far west», protesta Landini

matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - MauroCapozza : RT @lauraboldrini: Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazzo di… - albertoorselli : RT @fanpage: Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incidente sul la… -

stato messo sotto sequestro ail tratto di via Genova dove ieri il crollo di una gru ha provocato la morte di tre operai, Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, Filippo Falotico, 20 anni, e il ferimento di altre ...La Stampa apre la prima pagina odierna sullaavvenuta a, dove una gru è crollata in strada e su un palazzo di sette piani. Nello schianto sono morti tre operai: Roberto Peretto, di ...Due giovani di 21 e 24 anni, Driss Ouaissa e Brahim Amine Ben Faresse sono morti la scorsa notte, travolti da un'auto a Paladina, ...Le parole di Stefano Lo Russo, all'indomani del crollo di una gru in Via Genova, che ha causato la morte di tre operai che la stavano montando.