Traffico Roma del 19-12-2021 ore 14 | 30

(Di domenica 19 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione risolto l’incidente sul grande raccordo anulare all’altezza dellanina in via di risoluzione anche le code su entrambe le carreggiateintenso era le metti sul lungotevere compreso tra il ponte Palatino è il ponte Regina Margherita verso quest’ultima direzione file anche nell’area del Circo Massimo in particolare sulla via dei Cerchi è in via di San Teodoro code poi in via Marmorata dal ponte fino a via Galvani dalle 14 alle 18:30 circa manifestazione in piazza Santi Apostoli con possibili ripercussioni alnelle vie circostanti fino alle 20:30 di oggi potenziate le corse sulle metro a B1 e c potenziamento di corse anche per le linee buste che trafficano nelle zone commerciali della città e infine per un guasto tecnico in circonvallazione ...