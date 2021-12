Tradimento shock a Beautiful | passano la notte insieme | a scoprire tutto è Brooke!

(Di domenica 19 dicembre 2021)la, aè Brooke; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. I tradimenti, in, sono all’ordine del giorno. E spesso la protagonista è proprio lei, Brooke Logan, una donna che ha sempre vissuto a pieno i suoi sentimenti. Stavolta, però, Brooke si trova dall’altra parte! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tradimento shock

SoloGossip.it

Fabrizio Corona e quella rivelazionesu Ilary Blasi Fabrizio Corona è tornato in televisione, ...averlo perdonato per aver fatto lanciato lo scoop - a suo avviso falso - sul presunto...Adriana Lavecchia) GRANDE FRATELLO VIP 6 FINALE A MARZO, CHI ABBANDONA?/ Soleil sotto: lascia? Nomination palesi turbolente Immuni della serata oltre a Soleil, che è stata la preferita del ...L’ex attore di Centovetrine parla di un rapporto fuori dal comune e rivela quale sarebbe il vero pensiero di Delia Duran su Soleil Stasi. La rivelazione di Alex Belli su Delia Duran: “A lei Soleil pia ...Dopo dieci anni di matrimonio apparentemente felice, Federica scopre che Riccardo ha una relazione che dura da mesi con la sorella minore Clarissa. Non solo: ...