Tra passioni e mistero, i sapori della Sicilia. Il racconto di Marchetti Tricamo (Di domenica 19 dicembre 2021) “La nostra vita è quella che ricordiamo, l’altra, la parte dimenticata, sembra non appartenerci più. E prima che la mia memoria avvizzisca e i ricordi insieme alle emozioni, vengano dispersi e prima di essere costretto – per esercitarla – a dover ricorrere alla cura suggerita da Umberto Eco, cioè, imparare tutti i versi de La vispa Teresa ho affidato a questo libro i miei ricordi di vita, di letture, di studi un po’ lontani nel tempo”. Giuseppe Marchetti Tricamo, saggista, già direttore di Rai Eri e docente di Editoria all’Università Sapienza di Roma racconta così a Formiche.net cosa lo ha spinto e perché a mettere nero su bianco il suo primo romanzo. “Sciabica. Storia Siciliana di vizi, virtù, trappole, passioni e disincanti”, edito da Ibiskos-Ulivieri, è in effetti quel tuffo nella memoria del Secondo dopoguerra ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) “La nostra vita è quella che ricordiamo, l’altra, la parte dimenticata, sembra non appartenerci più. E prima che la mia memoria avvizzisca e i ricordi insieme alle emozioni, vengano dispersi e prima di essere costretto – per esercitarla – a dover ricorrere alla cura suggerita da Umberto Eco, cioè, imparare tutti i versi de La vispa Teresa ho affidato a questo libro i miei ricordi di vita, di letture, di studi un po’ lontani nel tempo”. Giuseppe, saggista, già direttore di Rai Eri e docente di Editoria all’Università Sapienza di Roma racconta così a Formiche.net cosa lo ha spinto e perché a mettere nero su bianco il suo primo romanzo. “Sciabica. Storiana di vizi, virtù, trappole,e disincanti”, edito da Ibiskos-Ulivieri, è in effetti quel tuffo nella memoria del Secondo dopoguerra ...

Advertising

Memorieepeccati : - darkchocostrong : RT @ilreinca: La notte, di me, conosce le più intime passioni, le più temibili tra le paure e i miei pensieri strabordanti che non diventer… - MedsMaddy : RT @msfabiola_: #èstatalamanodiDio è magnifico. Un' opera di formazione di grande sincerità a cui non si riescono a togliere gli occhi di d… - Il__Ross : RT @ilreinca: La notte, di me, conosce le più intime passioni, le più temibili tra le paure e i miei pensieri strabordanti che non diventer… - noah_noway : Dovete sapere che una delle passioni del mio cane è andare sotto il letto e colpire con la schiena le parti tra le… -