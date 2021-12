Tottenham-Liverpool | le formazioni ufficiali

(Di domenica 19 dicembre 2021) Riportiamo ledibig match della diciottesima giornata di Premier League. Dirigerà l’incontro l’arbitro Paul Tierney. Calcio d’inizio ore 17:30 alHotspur Stadium di Londra. A distanza di due settimane, iltorna finalmente in campo dopo le positività al COVID di alcuni membri del gruppo squadra. Nell’ultimo match disputato, gli uomini di Antonio Conte si sono sbarazzati del Norwich con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Son, Sanchez e Lucas Moura. Con ben tre partite da recuperare, gli Spurs se la dovranno vedere questo pomeriggio in una gara durissima contro unin uno stato di forma straordinario. Reduce dal successo casalingo contro il Newcastle, i Reds occupano la seconda posizione in ...

Advertising

ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Tottenham-Liverpool: c’è Son tra gli uomini di Conte ma mancano Reguilon, Lucas, Sk… - maumou72 : Mi ha informato il mio amico esterofilo @AdolfoCrotti che alle 17.30 c'è Tottenham Liverpool, non sapevo, pensavo f… - blab_live : #PremierLeague, #TOTLIV @SpursOfficial @LFC Spurs in campo dopo due settimane di stop. Probabili formazioni,… - sportli26181512 : Premier LIVE: alle 15 Newcastle-Manchester City e Wolves-Chelsea. Alle 17.30 Tottenham-Liverpool: Dopo i problemi l… - yesblognews : Ecco i nostri consigli di oggi: - Friburgo-Leverkusen: x2 - Colonia-Stoccarda (Bundesliga): 1+2-5 GOAL - Totten… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Liverpool

DIRETTA: ANTONIO CONTE RICEVE JURGEN KLOPP, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 17:30 dalHotspur Stadium di Londra, sarà valevole per la diciottesima ...FORMAZIONI UFFICIALIPrimo posto in classifica in Serie A e raggiungimento degli ottavi di finale in UCL dove i nerazzurri affronteranno il temibile Liverpool di Jürgen Klopp ... tra questi c’è anche il Tottenham di ...Della situazione vaccini ha parlato il tecnico del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Tottenham.