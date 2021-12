Torre della Prefettura | si staccano due grossi lastroni FOTO

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ladi Salerno perde pezzi. Dal latoche affaccia sul lungomare si sono staccati sue. Situazione di pericolo che ha spinto il Comune a transennare il marciapiede sottostante. Siamo nei pressi dell’ingressovilla comunale (varco peraltro chiuso in occasione delle Luci d’Artista) epiazzaLibertà. Fulgido esempio di architettura razionalista, l’edificiofu l’antico Palazzo Littorio, costruito in quella zona dal regime fascista anche se originariamente l’edificazione era prevista verso la fine del lungomare, dalla parte opposta. Proprio su quel latoha resistito, ...

