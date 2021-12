Torino – Verona termina 1-0: tre punti ai granata (Di domenica 19 dicembre 2021) Torino – Verona termina 1-0. La partita valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A, si è da poco conclusa (domenica 19 dicembre), allo stadio Olimpico di Torino. La squadra guidata da mister Juric ha ritrovato la vittoria contro i gialloblu che invece tornano a casa con l’amaro in bocca. Como-Reggina- 1-1: Cerri risponde a Ribas Torino – Verona termina 1-0: com’è andata la partita? La sfida tra Torino e Verona è stata combattuta fin da subito. Entrambe le squadre infatti, cercavano la vittoria per migliorare le proprie posizioni in classifica. Il successo e quindi i tre punti, se li sono conquistati i granata di Juric, che grazie al gol di Pobega al 26esimo, si sono portati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021)1-0. La partita valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A, si è da poco conclusa (domenica 19 dicembre), allo stadio Olimpico di. La squadra guidata da mister Juric ha ritrovato la vittoria contro i gialloblu che invece tornano a casa con l’amaro in bocca. Como-Reggina- 1-1: Cerri risponde a Ribas1-0: com’è andata la partita? La sfida traè stata combattuta fin da subito. Entrambe le squadre infatti, cercavano la vittoria per migliorare le proprie posizioni in classifica. Il successo e quindi i tre, se li sono conquistati idi Juric, che grazie al gol di Pobega al 26esimo, si sono portati ...

Advertising

HellasVeronaFC : Così in campo il Verona all'Olimpico di Torino ?????? #HVFC #TorinoVerona #SerieATIM #DaiVerona - Cesare14931834 : RT @gianluca_sarto: Vince il Torino, ma i complimenti li merita il Verona #TorinoVerona - Agenzia_Ansa : Sampdoria-Venezia 1-1, Henry con una magia nel finale risponde alla rete in apertura di Gabbiadini: Candreva e Sigu… - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – Operazione sorpasso compiuta per l’ex Juric. Il suo Torino gioca solo un tempo e batte 1-0 un… - LaNotifica : Il Torino batte di misura il Verona, decide Pobega -