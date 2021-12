Torino-Verona | i convocati di Juric | out Zaza e Baselli

(Di domenica 19 dicembre 2021)sono i due assenti daidel tecnico del, Ivanper la partita delle 18 contro l’Hellas. I due giocatori non avrebbero alcun problema fisico, ma il tecnico delIvanha deciso ugualmente di escluderli dalla gara contro i veneti. Il centrocampista e l’attaccante sembrano ormai ai margini del progetto tecnico dell’allenatore. Hanno recuperato, invece, Djidji e Bremer: i due difensori saranno a disposizione per l’ultima partita interna dei granata nel 2021. Assente Berisha per un problema muscolare al flessore sinistro. I: PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Sava DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: ...

Advertising

sportface2016 : #TorinoVerona, i convocati di #Juric: assenti #Zaza e #Baselli - DiMarzio : #SerieATim | @TorinoFC_1906, diramata la lista dei convocati - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Probabili formazioni e dove vedere il match - occhio_notizie : Probabili formazioni e dove vedere il match - MondoToro_net : ?? I convocati di #Juric per #TorinoVerona: tornano #Bremer e #Djidji, out #Baselli e #Zaza. Indisponibile anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Verona

Alle 15 Spezia - Empoli, poi alle 18e Sampdoria - Venezia. Alle 20.45 il big match fra Milan e Napoli, in una sfida che farà perdere terreno ad almeno una delle due (in caso di ......00 Vallefoglia - Monza 0 - 3 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE A 12:30 Fiorentina - Sassuolo 0 - 2 15:00 Spezia - Empoli 18:00 Sampdoria - Venezia 18:0020:45 Milan - ...In 13 delle ultime 15 gare ufficiali del Verona hanno segnato entrambe le squadre Le ultime tre sfide tra Torino e Verona si sono concluse con il risultato di 1-1. L'infermeria del Toro è… Leggi ...Il Torino ha reso noto la lista dei convocati per la sfida contro l'Hellas Verona di oggi pomeriggio alle 18:00, in programma al Grande Torino in Torino. In vista di quest'ultimo impegno casalingo, Ju ...