Torino Hellas Verona 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Hellas Verona 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Hellas Verona 0-0 : risultato e tabellino Torino (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0 : risultato e tabellino(3-4-2-1): Vanja; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, ...

Advertising

Fantacalcio : ? #Verona, tegola enorme per #Tudor a pochi istanti dalla gara col #Torino: out #Barak! ? IL PROBLEMA ?… - sportface2016 : Infortunio per #Barak nel riscaldamento, gioca #Lasagna #TorinoHellasVerona #SerieA - ilcirotano : LIVE Alle 18 Torino-Hellas: Bremer c'è, Praet e Pjaca sulla trequarti. Torna Barak - - realstreams2 : Sampdoria-Venezia in diretta streaming - MondoNapoli : Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Juric si affida a Sanabria! Tandem Caprari-Simeone per Tudor -… -