Top 10 Centro prove - Le auto che consumano meno in città - FOTO GALLERY (Di domenica 19 dicembre 2021) Per molte auto con motore termico la guida in città è la più sfidante in termini di consumi. Per questo sempre più costruttori hanno abbracciato la filosofia dell'ibrido, così da migliorare l'efficienza in alcune condizioni di guida, riducendo conseguentemente i valori delle emissioni rilevati nei cicli di omologazione. Il mercato è ormai popolato da svariate proposte ibride, molte delle quali puntano tutto sul contenimento dei costi operativi. Ma quali sono i dieci modelli con motore termico (plug-in escluse) che consumano meno carburante in città? Li abbiamo raccolti in questa FOTO GALLERY dopo aver analizzato i dati del nostro Centro prove: i valori riportati si riferiscono alla media tra il primo e il secondo giro di test. Leggi su quattroruote (Di domenica 19 dicembre 2021) Per moltecon motore termico la guida inè la più sfidante in termini di consumi. Per questo sempre più costruttori hanno abbracciato la filosofia dell'ibrido, così da migliorare l'efficienza in alcune condizioni di guida, riducendo conseguentemente i valori delle emissioni rilevati nei cicli di omologazione. Il mercato è ormai popolato da svariate proposte ibride, molte delle quali puntano tutto sul contenimento dei costi operativi. Ma quali sono i dieci modelli con motore termico (plug-in escluse) checarburante in? Li abbiamo raccolti in questadopo aver analizzato i dati del nostro: i valori riportati si riferiscono alla media tra il primo e il secondo giro di test.

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti a Treviso, incoronata prima provincia d’Italia per il benessere delle donne. Orgogliosi del lavoro e de… - swagemz : ieri sono uscita in centro e ho visto gente pazza con i top corti con l’ombelico scoperto ed era meno tre gradi - womenomics : Qualità della vita delle donne: al top a Treviso, cresce il Centro-Nord - Il Sole 24 ORE - ConfindCHPE : RT @vincenzo: Notizia che ci riempie di orgoglio. @ircai_unesco, centro ricerca internazionale #UNESCO per #IntelligenzaArtificiale, ha pre… - Mte90Net : RT @vincenzo: Notizia che ci riempie di orgoglio. @ircai_unesco, centro ricerca internazionale #UNESCO per #IntelligenzaArtificiale, ha pre… -