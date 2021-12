Tommaso Zorzi, lo sfogo su Instagram: il furto in casa sua (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo sfogo di Tommaso Zorzi su Instagram è arrivato dopo l’iniziale fuga di notizie: il conduttore, opinionista e vincitore del GF Vip 5 ha prontamente scritto un messaggio sul suo profilo, dal momento in cui i follower stavano iniziando a preoccuparsi. Ha subito un furto nel suo appartamento a Milano e voleva rassicurare personalmente tutti coloro che avevano espresso timori su di lui. Tommaso Zorzi, il furto nel suo appartamento di Milano Zorzi aveva ammesso che stava andando tutto bene nella sua vita: è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin con il suo fidanzato, Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Al momento, è impegnato nel programma Drag Race Italia. Un periodo proficuo per ... Leggi su dilei (Di domenica 19 dicembre 2021) Lodisuè arrivato dopo l’iniziale fuga di notizie: il conduttore, opinionista e vincitore del GF Vip 5 ha prontamente scritto un messaggio sul suo profilo, dal momento in cui i follower stavano iniziando a preoccuparsi. Ha subito unnel suo appartamento a Milano e voleva rassicurare personalmente tutti coloro che avevano espresso timori su di lui., ilnel suo appartamento di Milanoaveva ammesso che stava andando tutto bene nella sua vita: è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin con il suo fidanzato,Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Al momento, è impegnato nel programma Drag Race Italia. Un periodo proficuo per ...

