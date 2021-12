Tommaso Zorzi derubato | ladri nel suo appartamento | ecco cosa hanno rubato

Leggi su biccy

(Di domenica 19 dicembre 2021) Questo è un periodo davvero fortunato per, visto il successo di Drag Race Italia e la sua relazione conStanzani. Ieri però il vincitore del GF Vip 5 ha avuto una brutta sorpresa. Dagospia e Whoopseerivelato che deisono entrati nella casa del giovane eddiversi oggetti, tra cui delle borse costose. “Flash! – Momenti complicati per: di ritorno a Milano da una vacanza a Taormina, ha scoperto di essere stato! Isono entrati in casafatto razzia della collezione di borsette Hermes e Birkin di “Tommasina”. Brutte notizie per. Il conduttore di ...