Thiago Motta: «Nzola non si è comportato da professionista. Conquistato un buon punto» (Di domenica 19 dicembre 2021) Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: le sue parole Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli. TIFOSI – «I tifosi dall’inizio alla fine sono stati con la squadra, penso che questa sia una cosa importante: abbiamo bisogno di tutti. Peccato perché eravamo in vantaggio e abbiamo subito il pareggio. È stata una gara difficile contro una squadra che è in forma e che arriva con tanti uomini in attacco, per cui non è facile difendere contro di loro. Abbiamo cercato fino alla fine di vincere, ma non è successo. Comunque prendiamo questo punto». MATCH – «Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, non è stato facile, ma abbiamo preso un punto. Giocavamo contro una squadra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021), tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: le sue parole, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli. TIFOSI – «I tifosi dall’inizio alla fine sono stati con la squadra, penso che questa sia una cosa importante: abbiamo bisogno di tutti. Peccato perché eravamo in vantaggio e abbiamo subito il pareggio. È stata una gara difficile contro una squadra che è in forma e che arriva con tanti uomini in attacco, per cui non è facile difendere contro di loro. Abbiamo cercato fino alla fine di vincere, ma non è successo. Comunque prendiamo questo». MATCH – «Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, non è stato facile, ma abbiamo preso un. Giocavamo contro una squadra ...

Advertising

acspezia : ?? STARTING XI ?? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #SpeziaEmpoli POWERED BY ?? @eToro - GoalItalia : Thiago Motta tuona contro Nzola dopo #SpeziaEmpoli: “Deve comportarsi da professionista, non ha rispettato i compag… - sportli26181512 : Spezia, Motta furioso con Nzola: 'Dovrebbe venire qui a spiegare, deve essere più reponsabile': Thiago Motta, allen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'Peccato per il pari, Nzola? Deve essere responsabile' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'Peccato per il pari, Nzola? Deve essere responsabile' -