Theo Hernandez salta Milan-Napoli: ufficiale, ecco il sostituto (Di domenica 19 dicembre 2021) Theo Hernandez non giocherà la sfida tra Milan e Napoli, 18a giornata di campionato che si gioca oggi alle 20.45. Il giocatore è stato tolto dalla lista dei convocati del Milan, per un peggioramento dello stato febbrile. Nella giornata di ieri Pioli aveva deciso di inserire comunque Hernandez tra i convocati di Milan-Napoli, ma alla fine l’esterno francese non potrà essere della partita. Un altro duro colpo per Pioli che già deve fare a meno di calciatori come Kjaer, Leao e Calabria. Ritorna invece Giroud, che però andrà in panchina. Al posto di Theo Hernandenz giocherà Ballo-Touré in una sfida delicatissima sia per il Milan che per il Napoli. Gli azzurri devono vincere per restare in corsa per lo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021)non giocherà la sfida tra, 18a giornata di campionato che si gioca oggi alle 20.45. Il giocatore è stato tolto dalla lista dei convocati del, per un peggioramento dello stato febbrile. Nella giornata di ieri Pioli aveva deciso di inserire comunquetra i convocati di, ma alla fine l’esterno francese non potrà essere della partita. Un altro duro colpo per Pioli che già deve fare a meno di calciatori come Kjaer, Leao e Calabria. Ritorna invece Giroud, che però andrà in panchina. Al posto diHernandenz giocherà Ballo-Touré in una sfida delicatissima sia per ilche per il. Gli azzurri devono vincere per restare in corsa per lo ...

Advertising

AntoVitiello : Theo #Hernandez dopo una nuova valutazione, a causa di un peggioramento dello stato febbrile, è stato tolto dalla lista dei convocati. - AntoVitiello : Nel corso della settimana Theo #Hernandez non è stato bene, ha avuto qualche linea di febbre ma già stamattina ha r… - evivanco7 : RT @PBPcalcio: Theo #Hernandez out. Peggioramento febbre. #MilanNapoli - Cielo_Gore3 : RT @AnfetaMilan: La febbre di Theo Hernandez - _inmyremains__ : RT @tuskatore: Theo Hernandez avrà le gambe in cancrena e ancora non l'hanno capito, eh ma la febbre di 15 giorni -