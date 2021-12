The Flash: una scultura mostra il volto di Michael Keaton nei panni di Batman (FOTO) (Di lunedì 20 dicembre 2021) La FOTO di una scultura mostra il volto del 70enne Michael Keaton nei panni di Batman nel prossimo The Flash: la scultura è stata realizzata da ReevzFX. Una scultura realizzata da ReevzFX ha mostrato il volto del 70enne Michael Keaton nei panni di Batman in The Flash di Andy Muschietti, come potete vedere nelle FOTO qui sotto. Come riportato da Screen Rant, lo scultore e propmaker ReevzFX si è dilettato sull'ipotetico aspetto che Michael Keaton avrà nei panni di Batman in The Flash. Si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladi unaildel 70enneneidinel prossimo The: laè stata realizzata da ReevzFX. Unarealizzata da ReevzFX hato ildel 70enneneidiin Thedi Andy Muschietti, come potete vedere nellequi sotto. Come riportato da Screen Rant, lo scultore e propmaker ReevzFX si è dilettato sull'ipotetico aspetto cheavrà neidiin The. Si ...

