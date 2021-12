The Crown 5, Eton ha negato a Netflix l'autorizzazione a girare all'interno del collegio (Di domenica 19 dicembre 2021) Le scene ambientate nel prestigioso collegio in cui hanno studiato William e Harry sono state in realtà ricreate in un'altra scuola: «Eton non vuole avere niente a che fare con The Crown», dice un insider. E il colosso dello streaming risponde: «Non abbiamo avanzato alcuna richiesta» Leggi su vanityfair (Di domenica 19 dicembre 2021) Le scene ambientate nel prestigiosoin cui hanno studiato William e Harry sono state in realtà ricreate in un'altra scuola: «non vuole avere niente a che fare con The», dice un insider. E il colosso dello streaming risponde: «Non abbiamo avanzato alcuna richiesta»

The Crown 5, accertati casi Covid sul set: Netflix ferma le riprese fino al 2022 Netflix blocca le riprese di The Crown 5 in anticipo: accertati 8 casi di Covid - 19 sul set Il Regno Unito, come tristemente noto, sta affrontando l'ennesima emergenza dovuta alla rapida diffusione del Covid - 19.

La playlist della politica Abbiamo provato a capire qualcosa di più sulla House of Colle ponendo a ministri, sindaci, governatori tre domande: una serie tv, una canzone, un libro da consigliare. Pazzo girotondo, tra The Crown e Squid Games Draghi a parte, c'è qualcosa che hanno in comune i ministri del Pd e quelli della Lega, i ministri del M5s e quelli di Forza Italia, i governatori di centrodestra e i sindaci ...

The Crown 5, Eton ha negato a Netflix l'autorizzazione a girare all'interno del collegio Vanity Fair.it The Atlas Six: il romanzo fantasy diventerà una serie tv prodotta da Amazon Il romanzo fantasy The Atlas Six, primo capitolo di una trilogia letteraria, diventerà una serie televisiva prodotta per Amazon ...

