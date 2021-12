The Batman: "Kurt Cobain ha ispirato il personaggio di Robert Pattinson" (Di domenica 19 dicembre 2021) Il regista di The Batman Matt Reeves ha dichiarato che la figura di Kurt Cobain è stata una fonte di ispirazione durante la stesura della sceneggiatura del film con Robert Pattinson. Batman è uno dei personaggi più iconici di sempre e in The Batman somiglierà a una delle rockstar più famose e chiacchierate di tutti i tempi: Kurt Cobain. Secondo Matt Reeves, infatti, le canzoni del leader dei Nirvana sono state fondamentali durante la stesura della sceneggiatura del suo ultimo progetto. Nel corso di una chiacchierata con Empire, Matt Reeves ha rivelato di aver ascoltato in modo particolare una canzone dei Nirvana durante la stesura del primo atto del suo The Batman. Come riportato da Comic Book, il regista ha raccontato: ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 dicembre 2021) Il regista di TheMatt Reeves ha dichiarato che la figura diè stata una fonte di ispirazione durante la stesura della sceneggiatura del film conè uno dei personaggi più iconici di sempre e in Thesomiglierà a una delle rockstar più famose e chiacchierate di tutti i tempi:. Secondo Matt Reeves, infatti, le canzoni del leader dei Nirvana sono state fondamentali durante la stesura della sceneggiatura del suo ultimo progetto. Nel corso di una chiacchierata con Empire, Matt Reeves ha rivelato di aver ascoltato in modo particolare una canzone dei Nirvana durante la stesura del primo atto del suo The. Come riportato da Comic Book, il regista ha raccontato: ...

