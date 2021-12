Advertising

SkyTG24 : #Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Milano - Agenzia_Ansa : Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest… - RadioItalia : Amici di Milano e Bergamo state bene? L’epicentro è stato registrato a Bonate Sotto in provincia di Bergamo, ma l… - giotim2 : RT @bisagnino: Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Troina – MAPPE - Lopinionista : Terremoto di magnitudo 3.1 tra Cosenza e Catanzaro -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Una scossa didi3.1 è stata registrata alle ore 00:09 in Calabria, tra Cosenza e Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ...The postnella notte in Sila, scossa3.1 tra Cosenza e Catanzaro appeared first on StrettoWeb . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...COSENZA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle ore 00:09 in Calabria, tra Cosenza e Catanzaro. Secondo i rilevamenti ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 22.24 di ieri sera, sabato 18 dicembre, in provincia di Enna. Secondo i rilevamenti ...