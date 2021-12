"Tenuta degli ospedali a rischio, valuteremo cosa fare" .Speranza da Fazio: verso nuove restrizioni? (Di domenica 19 dicembre 2021) Roberto Speranza, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 19 dicembre, non nega che "c'è un elemento di preoccupazione da parte del governo, sarebbe poco serio non essere preoccupati in una situazione del genere. Ci stiamo confrontando, numeri alla mano. valuteremo le soluzioni possibili", spiega il ministro della Salute. "Penso comunque che siamo in una fase diversa rispetto allo scorso anno: a Natale dell'anno scorso eravamo in zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi, con chiusure durissime. I decessi erano molti di più, avevamo il triplo di ricoveri in terapia intensiva. Ora non ci sono limitazioni, le attività economiche sono aperte: abbiamo fatto una grande campagna di vaccinazione, l'88,5% delle persone sopra i 12 anni ha fatto la prima dose e l'85,3% ha fatto anche la seconda". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roberto, ospite di Fabioa Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 19 dicembre, non nega che "c'è un elemento di preoccupazione da parte del governo, sarebbe poco serio non essere preoccupati in una situazione del genere. Ci stiamo confrontando, numeri alla mano.le soluzioni possibili", spiega il ministro della Salute. "Penso comunque che siamo in una fase diversa rispetto allo scorso anno: a Natale dell'anno scorso eravamo in zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi, con chiusure durissime. I decessi erano molti di più, avevamo il triplo di ricoveri in terapia intensiva. Ora non ci sono limitazioni, le attività economiche sono aperte: abbiamo fatto una grande campagna di vaccinazione, l'88,5% delle persone sopra i 12 anni ha fatto la prima dose e l'85,3% ha fatto anche la seconda". ...

Advertising

Giova2358 : @Noiconsalvini Profilo degli accogliamoli tutti:cattolicissimo,con pensione o vitalizio sostanzioso da anni, vive a… - homelandius : @Corriere Arrendetevi siete spacciati. L'ideona geniale del green pass che poi è diventato super, produce degli eff… - gabrielepx : @BattagliaMarc @LaVeritaWeb Cattivo è chi cattivo fa. Non si vaccinano sulla base di fakenews che spesso rilanciano… - la_focamonaca : @CouchPotato7 L'unica cosa seria sono i retweet degli animali, il resto è per testare la tenuta psicologia dei tuitteri ?? - cra_campania : RT @AIA_it: Gli oltre 100 osservatori della CON PROF si sono collegati questa sera con #Coverciano dove, in occasione del raduno degli #arb… -