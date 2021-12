Tennis, Rafa Nadal: “Non posso garantire al 100% che sarò in Australia” (Di domenica 19 dicembre 2021) Rafa Nadal guarda con alcuni dubbi all’inizio della prossima stagione agonistica. Lo spagnolo è tornato in campo in questi giorni in occasione del Mubadala World Tennis Championship, esibizione che si sta volgendo in quel di Abu Dhabi. L’iberico ha dichiarato ai media come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono contento di essere tornato in campo. Non ho pensato troppo alla tattica, ho cercato di ritrovare le sensazioni del match e di giocare in modo competitivo. Quando sono fermo da troppo tempo mi accorgo che qualcosa non funziona”. Il 35enne nativo di Manacor ha continuato dicendo: “Devo pensare di più a cosa fare, ma alla fine credo di aver fatto cose buone e sono felice di aver iniziato la strada verso il recupero. Ho bisogno di parlare con il mio team prima di andare in Australia. Ad essere completamente ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)guarda con alcuni dubbi all’inizio della prossima stagione agonistica. Lo spagnolo è tornato in campo in questi giorni in occasione del Mubadala WorldChampionship, esibizione che si sta volgendo in quel di Abu Dhabi. L’iberico ha dichiarato ai media come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono contento di essere tornato in campo. Non ho pensato troppo alla tattica, ho cercato di ritrovare le sensazioni del match e di giocare in modo competitivo. Quando sono fermo da troppo tempo mi accorgo che qualcosa non funziona”. Il 35enne nativo di Manacor ha continuato dicendo: “Devo pensare di più a cosa fare, ma alla fine credo di aver fatto cose buone e sono felice di aver iniziato la strada verso il recupero. Ho bisogno di parlare con il mio team prima di andare in. Ad essere completamente ...

