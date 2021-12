Tennis, Dominic Thiem rinuncia all’ATP Cup 2022. Cambia il gruppo dell’Italia (Di domenica 19 dicembre 2021) Una notizia scuote l’ambiente del Tennis. Dominic Thiem ha deciso di rinunciare all’ATP Cup 2022 e all’ATP250 di Sydney che avrebbero dovuto rappresentare i suoi primi tornei della nuova stagione. In un post sui social l’austriaco ha chiarito i motivi della sua decisione: “Dopo aver parlato con il mio team, ho deciso di tornare in Austria e di non andare in Australia. Ho sofferto di un fastidioso raffreddore (risultato negativo al Covid) mentre ero a Dubai e non ho potuto allenarmi la scorsa settimana. Non sarò quindi nelle condizioni fisiche necessarie per disputare l’ATP Cup e il torneo di Sydney“, ha dichiarato Thiem su Twitter. “Dopo non aver giocato negli ultimi sei mesi, non voglio correre il rischio di anticipare il mio rientro e quindi di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Una notizia scuote l’ambiente delha deciso direCup250 di Sydney che avrebbero dovuto rappresentare i suoi primi tornei della nuova stagione. In un post sui social l’austriaco ha chiarito i motivi della sua decisione: “Dopo aver parlato con il mio team, ho deciso di tornare in Austria e di non andare in Australia. Ho sofferto di un fastidioso raffreddore (risultato negativo al Covid) mentre ero a Dubai e non ho potuto allenarmi la scorsa settimana. Non sarò quindi nelle condizioni fisiche necessarie per disputare l’ATP Cup e il torneo di Sydney“, ha dichiaratosu Twitter. “Dopo non aver giocato negli ultimi sei mesi, non voglio correre il rischio di anticipare il mio rientro e quindi di ...

