Tennis | Andy Murray su Novak Djokovic | “Non vuole farsi vaccinare probabilmente”

(Di domenica 19 dicembre 2021)ha avuto buone indicazioni dal Mubadala WorldChampionship di Abu Dhabi, torneo di esibizione che ha caratterizzato questo weekend. Un evento nel quale lo spagnolo Rafael Nadal ha ripreso la propria attività agonistica, reduce da un lungo periodo di stop., in questa manifestazione, è stato sconfitto nella Finale per il 1° e 2° posto dal russo Andrey Rublev per 6-4 7-6 (2), ma si è tolto la soddisfazione di piegare un Rafa ancora lontanissimo parente di quello che si è ammirato nel massimo circuito internazionale. Lo scozzese, però, a Eurosport ha rilasciato delle considerazioni piuttosto interessanti relativamente a uno dei temi del momento, ovvero l’aurea di mistero che c’è sulla partecipazione agli Australian Open 2022 di. Il serbo, presente ...

