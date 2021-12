Tennis | Andy Murray | “L’obiettivo nel 2022 è raggiungere le fasi finali di un Grand Slam”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021)ha appena disputato un positivo Mubadala WorldChampionships 2021 in quel di Abu Dhabi, sconfiggendo il connazionale britannico Dan Evans ed il rientrante Rafael Nadal per poi perdere contro il forte russo Andrey Rublev al termine di una finale molto combattuta. Indicazioni incoraggianti dunque per l’ex n.1 al mondo, anche se si trattava di un torneo di esibizione. “Voglio solo ottenere il massimo da ciò che posso, mentre sono ancora in grado di farlo. Ho parlato con molti ex giocatori che mi hanno detto:” Quando finirai di giocare niente potrà sostituirlo. Quindi divertiti finché puoi, gioca il più a lungo possibile”. Perché so che molti giocatori si sono fermati e si sono pentiti quando invece avrebbero potuto continuare“, dichiaraa Eurosport UK. “Il fatto che sia ancora in grado di ...