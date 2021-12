Temptation Island: il percorso di Sara Affi Fella e Nicola Panico (Di domenica 19 dicembre 2021) Negli anni sono state tante le coppie che hanno partecipato a Temptation Island ma alcune si sono fatte notare più di altre e, infatti, il pubblico ancora si ricorda di loro e si chiede che fine abbiano fatto. Oggi rivediamo il percorso di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Sara Affi Fella e Nicola Panico hanno partecipato a Temptation Island nel 2017 e, sin da subito, avevano fatto parlare molto di sé. Alla donna, poi, è legata una vicenda che aveva davvero scosso il pubblico, delusissimo dal suo comportamento a Uomini e Donne. I due, insieme da 5 anni, avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione sull’Isola delle ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 19 dicembre 2021) Negli anni sono state tante le coppie che hanno partecipato ama alcune si sono fatte notare più di altre e, infatti, il pubblico ancora si ricorda di loro e si chiede che fine abbiano fatto. Oggi rivediamo ildihanno partecipato anel 2017 e, sin da subito, avevano fatto parlare molto di sé. Alla donna, poi, è legata una vicenda che aveva davvero scosso il pubblico, delusissimo dal suo comportamento a Uomini e Donne. I due, insieme da 5 anni, avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione sull’Isola delle ...

Advertising

junfy76 : Proviamo a formulare un ragionamento, Alessandro proviene da Temptation Island un programma nel quale i tentatori s… - psymho_ : Cosmary già pronta per temptation island uomini e donne e pure il grande fratello vip LEI È NATA PER QUESTO #AMICI - biancoenero9 : nulla togliere a Cosmary che non la conosco di persona e vedendola così mi sta pure simpatica, ma si comporta con A… - Leon333oh : @Dero102 TRONISTA E EX TENTATORE TEMPTATION ISLAND ?? - nonsonogb : amici é praticamente l’unione di c’è posta per te, uomini e donne e pure temptation island #amici21 -