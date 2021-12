Tamponi ai vaccinati per cinema e teatro, mascherina all’aperto: il Governo valuta la stretta di Natale (Di domenica 19 dicembre 2021) Governo al lavoro per una stretta alle misure in vista del Natale: secondo quanto emerge in queste ore sul tavolo ci sarebbero anche alcune soluzioni che coinvolgono i vaccinati, cui potrebbe venire richiesto un tampone per accedere agli eventi. In questo modo verrebbe sconfessato il Super Green Pass, ma la variante Omicron in risalita impone cautela. Tamponi ai vaccinati: l’ipotesi in vista del Natale fa discutere #NataleStaiSereno: viene facile riciclare il celebre hashtag con cui Matteo Renzi cercò di rincuorare l’attuale segretario dem Enrico Letta, salvo poi fargli comunque le scarpe. Dopo settimane di rassicurazioni circa il periodo di Natale, il Governo ora sarebbe al lavoro su misure che rischiano di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021)al lavoro per unaalle misure in vista del: secondo quanto emerge in queste ore sul tavolo ci sarebbero anche alcune soluzioni che coinvolgono i, cui potrebbe venire richiesto un tampone per accedere agli eventi. In questo modo verrebbe sconfessato il Super Green Pass, ma la variante Omicron in risalita impone cautela.ai: l’ipotesi in vista delfa discutere #StaiSereno: viene facile riciclare il celebre hashtag con cui Matteo Renzi cercò di rincuorare l’attuale segretario dem Enrico Letta, salvo poi fargli comunque le scarpe. Dopo settimane di rassicurazioni circa il periodo di, ilora sarebbe al lavoro su misure che rischiano di ...

