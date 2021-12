Tamponi ai vaccinati, obbligo per il lavoro, feste vietate: come sarà il decreto di Natale del governo Draghi (Di domenica 19 dicembre 2021) Una cabina di regia convocata per il 23 dicembre. In tempo per la stretta di Natale e Capodanno. Con l’incubo dei contagi che potrebbero arrivare a 50 mila se la variante Omicron continuerà a correre ai suoi ritmi. Mentre l’Europa torna a blindarsi, il governo Draghi punta a un divieto nazionale per feste, concerti e assembramenti di piazza. Ma anche a introdurre il test del tampone ai vaccinati per gli eventi come cinema e teatri (e non più per quelli con oltre 5 mila spettatori). E a raccomandare un numero chiuso e piccolo di presenti alle cene e ai pranzi delle feste. Mentre è in arrivo anche l’obbligo vaccinale per altre categorie di lavoratori. E forse per tutti, se le previsioni sui contagi si avvereranno. Una stretta necessaria Prima di ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Una cabina di regia convocata per il 23 dicembre. In tempo per la stretta die Capodanno. Con l’incubo dei contagi che potrebbero arrivare a 50 mila se la variante Omicron continuerà a correre ai suoi ritmi. Mentre l’Europa torna a blindarsi, ilpunta a un divieto nazionale per, concerti e assembramenti di piazza. Ma anche a introdurre il test del tampone aiper gli eventicinema e teatri (e non più per quelli con oltre 5 mila spettatori). E a raccomandare un numero chiuso e piccolo di presenti alle cene e ai pranzi delle. Mentre è in arrivo anche l’vaccinale per altre categorie di lavoratori. E forse per tutti, se le previsioni sui contagi si avvereranno. Una stretta necessaria Prima di ...

