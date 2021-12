Tampone negativo oltre al vaccino per entrare allo stadio: nuova stretta del governo? (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl governo potrebbe operare una nuova stretta giovedì prossimo in merito alle modalità di accesso allo stadio. Si starebbe pensando a introdurre anche la certificazione di un Tampone negativo da esibire insieme al Super Green Pass per entrare negli impianti. Il provvedimento diverrebbe esecutivo da gennaio e rappresenterebbe un nuovo ostacolo per i tifosi che dovrebbero sobbarcarsi spese per l’effettuazione del Tampone da unire al prezzo del biglietto, un mix che rischia di scoraggiare chiunque. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlpotrebbe operare unagiovedì prossimo in merito alle modalità di accesso. Si starebbe pensando a introdurre anche la certificazione di unda esibire insieme al Super Green Pass pernegli impianti. Il provvedimento diverrebbe esecutivo da gennaio e rappresenterebbe un nuovo ostacolo per i tifosi che dovrebbero sobbarcarsi spese per l’effettuazione delda unire al prezzo del biglietto, un mix che rischia di scoraggiare chiunque. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

