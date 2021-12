Tampone ai vaccinati | Viola | «Unica cosa da fare è obbligo vaccinale | il resto confusione»

(Di domenica 19 dicembre 2021) «Ci sono misure che servono e altre che sono solo una risposta scomposta dettata dal panico». Inizia così un post della professoressa Antonellasul suo profilo Facebook. Un esordio chiaro rispetto a quella che è il suo pensiero su alcune ipotesi relative a possibili nuove soluzioni finalizzate al contenimento del Covid. «Tra queste ultime - ha ricordato l'immunologa dell'Università di Padova - la richiesta di una chi è vaccinato e rientra dai paesi europei, che mette in discussione l'Europa (come sottolineato da Macron) e la vaccinazione. O inserire di nuovo tamponi per iper il cinema o il teatro (settori che hanno sofferto duramente e che non mi pare siano stati luoghi di contagio)». Proprio l'ultimo punto sta già ricevendo grande attenzione mediatica. Un'idea a cui si starebbe pensando sulla base di quella ...

Sembra che il governo si appresti a introdurre per i luoghi affollati (cinema, teatri, stadi, ecc.) l'obbligo dianche per i. La decisione sarebbe motivata dal fatto che i contagi hanno accelerato in modo preoccupante sotto l'effetto della variante omicron - che non è allo 0,2% come ha detto ...In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi nel bollettino del 19 dicembre, il professore Presidente del CSS spiega " Mascherine all'aperto eobbligatorio anche per iper partecipare a ...Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Germania, anche la Danimarca: l'Europa corre ai ripari. Il Covid - con Omicron in testa - continua la sua marcia inesorabile. Muta e spaventa. Si cerca di ...Le restrizioni anti Covid potrebbero essere potenziate in vista del Capodanno: il governo valuta anche la possibilità di introdurre un numero ...