Superbike | Jonathan Rea al lavoro a Jerez per la prossima stagione

(Di domenica 19 dicembre 2021) Primi test perRea in vista della. L’alfiere di Kawasaki ha già iniziato ilin vista del prossimo Mondiale, consapevole di dover dare il massimo per abbattere il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il pluricampione inglese ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’ dopo una serie di sessioni in quel dide la Frontera (Spagna). “È stata una due giorni davvero divertente. Avevamo pianificato di prenderci un giorno di pausa per permettere ai meccanici di lavorare sulla moto. Abbiamo ottenuto un sacco di buone informazioni in vista del 2022. Siamo riusciti a stare per tanto tempo in pista, il meteo era perfetto”. Il centauro del marchio giapponese ha continuato dicendo: “Dobbiamo rivalutare di nuovo alcune parti a gennaio. Ad ...