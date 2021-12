Super green pass per andare al lavoro, tampone ai vaccinati per gli eventi: le ipotesi del governo per frenare i contagi (Di domenica 19 dicembre 2021) I provvedimenti allo studio del governo per abbassare la curva dei contagi. Al vaglio l’obbligo di mascherina all’aperto e il tampone per partecipare ai grandi eventi affollati anche per i vaccinati. Dopo Capodanno potrebbe essere esteso il Super green pass Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) I provvedimenti allo studio delper abbassare la curva dei. Al vaglio l’obbligo di mascherina all’aperto e ilper partecipare ai grandiaffollati anche per i. Dopo Capodanno potrebbe essere esteso il

Advertising

NicolaPorro : ?? Colpo di scena: appena nato, il #supergreenpass pass è già praticamente morto ?? - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - infoitinterno : Green Pass al lavoro: cosa cambia con le nuove modalità per revoca e uso del Super Green Pass - carlstittoni : @RobiVil Vuole mettere il super green pass ovunque tu vada. -