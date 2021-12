Super - G di Val d' Isère | Goggia inarrestabile Terza Curtoni

Advertising

Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Tiarossi2 : RT @Eurosport_IT: GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigliosa El… - jacques_jj6592 : RT @Eurosport_IT: É QUI LA FESTA! ?????? Sofia Goggia imbattibile, Curtoni terza, Brignone quarta: che forza le nostre ragazze! ???????? #Euros… - 9silenceglaive : RT @Eurosport_IT: GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigliosa El… - mavi_specchio : RT @Eurosport_IT: GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigliosa El… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Val

d'Isère, 19 dicembre 2021 - Non vuole proprio saperne di fermars i Sofia Goggia , che grazie a un tempo di 1:19.23 vince anche il- G did'Isère : per la bergamasca una seconda parte di gara eccezionale che rafforza la sua leadership sia nella classifica di specialità sia soprattutto in quella generale , con Mikaela ...L'azzurra Sofia Goggia trionfa nelG dellad'Isère, seconda a 33'' la norvegese Raghnild Mowinckel. Splendido terzo posto per Elena Curtoni e quarta piazza per l'altra azzurra Federica Brignone. Con questa vittoria la ...Da Unieuro grosse promozioni in vista del Natale e anche una super valutazione degli smartphone usati per l'acquisto di device nuovi ...In particolare, quest'ultima prevede fino a 1000 euro in più rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di novembre, è a totale discrezione della concessionaria ed è basata sullo stato d'uso de ...