Summit FIFA | ipotesi ricalendarizzazione delle soste per le Nazionali

(Di domenica 19 dicembre 2021) Domani ildellaper parlare, oltre del Mondiale ogni due anni, anche qualche cambiamento sul calendario internazionale Domani è previsto unda parte dellaassieme alle 211 federazioni mondiali. I temi sul tavolo sono tanti: in primis la decisione sull’idea di disputare il Mondiale ogni due anni e anche la possibilità di cambiare il calendario internazionale. L’, come riportato dal Corriere dello Sport sarebbe quella di togliere unaquattro finestre, più probabile quella di settembre, e aumentare di un giorno le altre per permettere di poter organizzare tre partite. Per qualificarsi ad una manifestazione basteranno otto partite. Un’idea che potrebbe essere definitiva nel congresso delladel 31 marzo. L'articolo proviene da ...

...massimi rappresentanti del Movimento Olimpico si sono incontrati virtualmente per il decimo... I presenti al vertice, infatti, si sono detti preoccupati per le proposte dellaper una Coppa ...La UEFA si schiera bocciando l'ipotesi Mondiale ogni due anni, attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali di riferimento ...La FIFA terrà un summit globale la prossima settimana per discutere i suoi piani per la Coppa del Mondo ogni due anni, ma il suo più grande avversario, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, non ...