Suarez | lo sfogo contro Simeone dopo il cambio | ' Pezzo di m'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Non è la prima volta che Luis Suárez si arrabbia per essere stato sostituito. Al 57' di Sevilla - Atletico Madrid , con il risultato sull'1 - 1, l'uruguaiano è uscito dal campo per fare spazio a ...

Corriere dello Sport

Non è la prima volta che Luis Suárez si arrabbia per essere stato sostituito. Al 57' di Sevilla - Atletico Madrid , con il risultato sull'1 - 1, l'uruguaiano è uscito dal campo per fare spazio a ...L'uruguaiano è uscito visibilmente arrabbiato dal campo dopo essere stato sostituito durante la deludente sconfitta dell'Atletico contro il Seviglia in Liga ...